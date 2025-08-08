Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde

Alles Gute zum 70er, Schneckerl!
„Krone“-Stopplicht
Österreich zählt zu den reichsten Ländern der Welt. Dennoch stapeln sich die Schulden des Landes gefühlt bis zum Großglockner. Auch vielen Gemeinden in Österreich steht das Wasser bis zum Hals. Krone+ zeigt auf, wie hoch ihre Gemeinde in der Kreide steckt.
Nicht mehr viele Gemeinden in Österreich sind komplett schuldenfrei. Verbindlichkeiten sind prinzipiell für Gemeinden auch kein Problem, da meist Gegenwerte wie Gebäude, Grundstücke oder sonstige Wertgegenstände wie Fahrzeuge oder Werkzeuge vorhanden sind.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.