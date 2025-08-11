Opfer (20): „Ich musste viel zu lange schweigen!“

„Lange genug musste ich schweigen, wurde gezwungen, alles geheim zu halten. Jetzt will ich endlich reden“, beginnt Südsteirerin Laura H. (Name geändert) mit starker Stimme zu erzählen. Ihre Geschichte geht durch Mark und Bein: Im Alter von 14 Jahren wurde sie zum ersten Mal sexuell missbraucht. Vom mittlerweile Ex-Lebensgefährten ihrer Mutter, der bereits kurz nach Beginn der Liaison die Vaterrolle für Laura und ihren jüngeren Bruder übernahm – und ein falsches Spiel mit der Familie spielte!