Opfer (20): „Ich musste viel zu lange schweigen!“

Jahrelang wurde eine heute 20-jährige Steirerin vom mittlerweile Ex-Partner ihrer Mutter sexuell missbraucht. Kürzlich wurde der Mann in Graz deswegen verurteilt. Mit der „Krone“ hat die starke Frau, die anderen Opfern nun Mut machen will, über ihr Martyrium gesprochen.
„Lange genug musste ich schweigen, wurde gezwungen, alles geheim zu halten. Jetzt will ich endlich reden“, beginnt Südsteirerin Laura H. (Name geändert) mit starker Stimme zu erzählen. Ihre Geschichte geht durch Mark und Bein: Im Alter von 14 Jahren wurde sie zum ersten Mal sexuell missbraucht. Vom mittlerweile Ex-Lebensgefährten ihrer Mutter, der bereits kurz nach Beginn der Liaison die Vaterrolle für Laura und ihren jüngeren Bruder übernahm – und ein falsches Spiel mit der Familie spielte!
