Wo etwa 2000 Menschen ihr Leitungswasser abkochen

VP-Stadtchef Stefan Krapf erklärt im Gespräch mit der „Krone“: „Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst. Seit Bekanntwerden der Belastung wird das betroffene Rohrnetz ohne Chemikalien intensiv mit Frischwasser durchgespült. Die Laborergebnisse der aktuellen Probeentnahmen benötigen 72 Stunden zur Reifung.“ Heißt: Wohl erst Donnerstag wird man mehr sagen können.