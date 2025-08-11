Vorteilswelt
Bakterien-Alarm

Wo etwa 2000 Menschen ihr Leitungswasser abkochen

Oberösterreich
11.08.2025 16:05
In Tastelberg heißt es weiter: erst abkochen, dann trinken.
In Tastelberg heißt es weiter: erst abkochen, dann trinken.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Stadtgemeinde Gmunden hatte vergangenen Freitag – wie berichtet – Alarm geschlagen: Bei einer routinemäßigen Untersuchung war im Hochbehälter „Franzl im Holz“ – gespeist aus dem Versorgungsgebiet Tastelberg – eine Verunreinigung mit potenziell gesundheitsgefährdenden E.-coli-Bakterien entdeckt worden.

VP-Stadtchef Stefan Krapf erklärt im Gespräch mit der „Krone“: „Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst. Seit Bekanntwerden der Belastung wird das betroffene Rohrnetz ohne Chemikalien intensiv mit Frischwasser durchgespült. Die Laborergebnisse der aktuellen Probeentnahmen benötigen 72 Stunden zur Reifung.“ Heißt: Wohl erst Donnerstag wird man mehr sagen können.

Betroffene Straßenzüge

Am Bäckerberg, Am Moosberg, Am Sonnenhang, Am Weinberg, An der Pferdeeisenbahn, Annastraße, Aribachweg, Blumauerweg, Brunnenweg, Cumberlandpark, Cumberlandstraße, Ebenweg, Engelhofstraße, Engerbachweg, Fichtenweg, Flachbergweg, Föhrenweg, Georgstraße, Grünbergweg, Himmelreichstraße, Hofgarten, Im Gsperr, In der Klamm, In der Schörihub, Koaserbauer-Straße, Kohlbachweg, Krottenseestraße, Laudachseestraße, Leitenstraße, Lembergweg, Linzerstraße, Moosbergweg, Moosgasse, Moränenweg, Obere Krottenseestraße, Obere Schörihub, Quellenweg, Sammerleitenweg, Scharnsteinerstraße, Schiffnerstraße, Schlagenstraße, Schmideggstraße und Tastelbergweg.

Leitungswasser mindestens drei Minuten abkochen
Betroffene Haushalte – es handelt sich um etwa 2000 Menschen – wurden umgehend aufgefordert, Leitungswasser vor Gebrauch mindestens drei Minuten sprudelnd abzukochen. Auch Empfehlungen zu Warmwasserboilern, Geschirrspülern und zur hygienischen Reinigung von Arbeitsflächen wurden ausgegeben. Zur Versorgung mit sicherem Trinkwasser richtete die Stadt mehrere öffentliche Entnahmestellen ein.

Entwarnung für alle anderen Stadtteile
Am Sonntag war bereits klar: Mit Ausnahme des Versorgungsgebietes Tastelberg ist das Trinkwasser in allen überprüften Bereichen – darunter Salzkammergut Klinikum Gmunden, Seeschloss Ort, Traunsteinstraße und Raiffeisen Sportpark – einwandfrei. Info-Hotline: 0 7612 / 794 – 315. 

Oberösterreich

