Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod

Dort die erschütternde Diagnose: Hirnschwellung und Versagen von Leber und Nieren. Nur durch eine Lebertransplantation konnte das Leben von Christian W. gerettet werden. Zur bangenden Ehefrau (29) sagte eine Spitalangestellte, dass es sehr schlecht um ihren Christian stehe und ihm wohl nur noch ein Gebet retten könne. Als gläubige Frau richtete Katharina W. einen Bittruf Richtung Himmel.