„Es ist schon jetzt extrem emotional für mich“

ÖSV-Slalomspezialistin Katharina Liensberger erzählt im großen „Krone“-Gespräch über ihre einstigen Ambitionen als Tänzerin, erklärt, warum sie keinerlei Motivationsprobleme fürs Sommertraining hat und verrät, welchen speziellen Ort sie sich im vergangenen Frühling für einen Skiurlaub ausgesucht hatte.
„Tatsächlich wollte ich als kleines Kind immer Tänzerin werden“, verrät Katharina Liensberger auf die Frage, ob es für sie abseits des Skilaufs jemals eine andere sportliche Berufsperspektive gegeben hätte und ergänzt schmunzelnd: „Wenn ich daheim gewesen bin und irgendwer ist zu Besuch gekommen, habe ich immer einen Tanz einstudiert. Dann hat es für jeden eine Vorführung gegeben. Aber das ist schnell verflogen. Und das war vielleicht auch besser so...“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.