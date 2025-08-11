„Es ist schon jetzt extrem emotional für mich“

„Tatsächlich wollte ich als kleines Kind immer Tänzerin werden“, verrät Katharina Liensberger auf die Frage, ob es für sie abseits des Skilaufs jemals eine andere sportliche Berufsperspektive gegeben hätte und ergänzt schmunzelnd: „Wenn ich daheim gewesen bin und irgendwer ist zu Besuch gekommen, habe ich immer einen Tanz einstudiert. Dann hat es für jeden eine Vorführung gegeben. Aber das ist schnell verflogen. Und das war vielleicht auch besser so...“