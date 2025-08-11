Thunberg und Engelhorn könnten sich bald treffen

Das teilte die Schwedin am Sonntagabend auf der Plattform Instagram mit. Die neue Hilfsflotte werde von Spanien aus starten. Am 4. September würden sich dann weitere Schiffe anschließen, unter anderem von Tunesien aus. Eine genaue Zahl nannte Thunberg nicht. An Bord werden laut dem Organisationsteam humanitäre Helferinnen und Helfer, Kunstschaffende, Ärztinnen und Ärzte sein, darunter die US-Schauspielerin Susan Sarandon und der irische Schauspieler Liam Cunningham.