Mithilfe des Internets

Wenn Besitzer kranke Haustiere selbst „behandeln“

Tierecke
11.08.2025 15:31
Dem kranken Hund selbst ein Mittelchen aus dem Netz verabreichen? Bitte nicht!
Dem kranken Hund selbst ein Mittelchen aus dem Netz verabreichen? Bitte nicht!(Bild: bignai - stock.adobe.com)

Das Internet ist voller Informationen, und auch Medikamente bestellt man ganz einfach mit wenigen Klicks. Immer mehr Besitzer von Hunden, Katzen und Nagern glauben, Tierarztkosten sparen zu können, indem sie ihre Vierbeiner selbst „behandeln“ – doch das birgt große Gefahren!

0 Kommentare

Der Online-Handel mit Medikamenten boomt. Teils große Preisunterschiede zur niedergelassenen Apotheke sowie die unkomplizierte Verfügbarkeit mittels weniger Klicks sind aber nicht nur für die Eigenversorgung nützlich, sondern erfreuen auch immer mehr Haustierbesitzer. Das Problem: Im Netz werden viele Präparate angeboten, die in Österreich gar nicht zugelassen sind, und die vor Verwendung unbedingt eine tierärztliche Abklärung bräuchten. Im schlimmsten Fall riskiert man, dem geliebten Haustier nachhaltig zu schaden.

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
