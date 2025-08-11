Wenn Besitzer kranke Haustiere selbst „behandeln“

Der Online-Handel mit Medikamenten boomt. Teils große Preisunterschiede zur niedergelassenen Apotheke sowie die unkomplizierte Verfügbarkeit mittels weniger Klicks sind aber nicht nur für die Eigenversorgung nützlich, sondern erfreuen auch immer mehr Haustierbesitzer. Das Problem: Im Netz werden viele Präparate angeboten, die in Österreich gar nicht zugelassen sind, und die vor Verwendung unbedingt eine tierärztliche Abklärung bräuchten. Im schlimmsten Fall riskiert man, dem geliebten Haustier nachhaltig zu schaden.