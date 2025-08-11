So überwindet man sommerliche Seitensprünge

Was im Urlaub passiert, bleibt im Urlaub. Man ist in der Ferne – der Partner oder die Partnerin zuhause, genießt das Leben, die Freiheit, den Sommer. Cocktails am Strand – und dann ein Flirt, der zu weit geht. Doch bleibt tatsächlich im Urlaub, was im Urlaub passiert? So leicht ist es meistens nicht. Den am nächsten Tag kommt mit dem nüchternen Erwachen eventuell auch das schlechte Gewissen – laut Studie plagt übrigens Männer eher die Reue. Hässliche Wörter wie Betrug und Vertrauensbruch kommen einem in den Sinn und die Angst, seinen Partner zu verlieren. Was ist zu tun? Soll man alles erzählen oder verheimlichen? Die „Tiroler Krone“ hat zu diesem Thema mit Paartherapeutin Ulrike Paul gesprochen.