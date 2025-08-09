Vorteilswelt
Bei Festspiel-Premiere

Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still

Salzburg
09.08.2025 22:00
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe.
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe.(Bild: Markus Tschepp)

Die Wiederaufnahme der Oper „Macbeth“ feierte am Samstagabend verzögert Premiere im Großen Festspielhaus in Salzburg: Es staute an den Eingängen. Die Promis trotzten der Wartezeit mit viel Geduld und kreativen Lösungen.

Ein peinliches Gefühl, zu spät zu einer Vorstellung zu kommen. Wer selbst schon einmal in dieser Situation war, weiß, wie bohrend die Blicke der bereits anwesenden Leute im Publikum sein können. Wenn man dann auch noch andere bitten muss aufzustehen, damit man an seinen Platz mitten in der Sitzreihe kommt, erntet man dafür schon einmal ein genervtes Augenrollen.

Christine Reiler wartete ebenfalls geduldig.
Christine Reiler wartete ebenfalls geduldig.(Bild: Markus Tschepp)

Am Samstagabend, bei der Premiere der Oper „Macbeth“, rollten allerdings die Zuspätkommenden selbst mit den Augen. Der Grund: Die immer noch schier unendliche Warteschlange beim Einlass vor dem Großen Festspielhaus. Nichts ging mehr. Außer dem lautstarken Versuch der anwesenden Polizisten, zumindest den Verkehr einigermaßen flüssig zu gestalten.

Nichts ging mehr: Die Einlasskontrollen sorgten für lange Schlangen und einen verspäteten ...
Nichts ging mehr: Die Einlasskontrollen sorgten für lange Schlangen und einen verspäteten Vorstellungsbeginn.(Bild: Markus Tschepp)

An einen pünktlichen Beginn der Vorstellung war wegen der akribischen Ausweiskontrollen nicht mehr zu denken. Zumindest ORF-Star Silvia Schneider hatte statt Warte-Frust endlich in Ruhe Zeit, um von ihren vielen neuen Projekte zu erzählen: zum Beispiel ihrer neuen Schuhkollektion und ihrem neuen Film „Neo Nuggets“, an der Seite von Paul Pizzera und Otto Jaus.

Feiern im Trümmerhaufen: „Drei Schwestern“ und Freunde in der Felsenreitschule.
Salzburger Festspiele
Die „Drei Schwestern“ im betongrauen Bombenkrater
09.08.2025

Hoteliers-Familie Winkler machte derweil Familienfotos, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler zupfte noch gekonnt ihre Frisur zurecht und „Drei Schwestern“-Star Cameron Shahbazi schrieb fleißig Autogramme.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

Folgen Sie uns auf