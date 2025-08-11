Queen und Queen Mum organisierten Exorzismus

Was für eine Geschichte! Ob wahr oder nicht, ist nicht ganz klar: Jedenfalls heißt es neuesten Enthüllungen zufolge, dass Queen Elizabeth II. im Jahr 2000 gemeinsam mit ihrer zu diesem Zeitpunkt hundertjährigen Mutter, der legendären Queen Mum, auf Geisterjagd gegangen sein soll. Sogar einen Exorzismus sollen die beiden organisiert haben!