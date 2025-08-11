Vorteilswelt
Spuk im Schloss

Queen und Queen Mum organisierten Exorzismus

Royals
11.08.2025 17:00
Die legendäre Queen Mum und Königin Elizabeth II. sollen sich um einen Geister-Alarm in ...
Die legendäre Queen Mum und Königin Elizabeth II. sollen sich um einen Geister-Alarm in Sandringham gekümmert haben!(Bild: APA/AFP/GERRY PENNY)

Was für eine Geschichte! Ob wahr oder nicht, ist nicht ganz klar: Jedenfalls heißt es neuesten Enthüllungen zufolge, dass Queen Elizabeth II. im Jahr 2000 gemeinsam mit ihrer zu diesem Zeitpunkt hundertjährigen Mutter, der legendären Queen Mum, auf Geisterjagd gegangen sein soll. Sogar einen Exorzismus sollen die beiden organisiert haben!

Wie das „People“-Magazin berichtet, soll es im Jahr 2000 auf Sandringham, dem royalen Anwesen im Osten Englands, wo die Königsfamilie traditionell Weihnachten feiert, im ehemaligen Schlafzimmer von König Georg VI. gespukt haben.

Erscheinungen und unheimliche Geräusche
Mitarbeiter berichteten von Erscheinungen, unheimlichen Geräuschen und einer bedrückenden Atmosphäre – genau in jenem Raum, in dem der Vater von Queen Elizabeth II. 1952 verstarb. Die Angst im Personal wuchs.

Und dann soll es passiert sein: Die Königinmutter, Tochter Elizabeth und Hofdame Prue Penn versammelten sich – nicht zu einer Teestunde, sondern zu einem geheimnisvollen „Reinigungsritual“. Kein dramatisches „Teufel, weiche!“ wie in Hollywood, aber doch ernst genug: Es wurde Heilige Kommunion empfangen, Gebete gesprochen und der Raum gesegnet.

Queen Mum und Queen Elizabeth lI. nahmen es furchtlos mit dem „unruhigen Geist“ auf.
Queen Mum und Queen Elizabeth lI. nahmen es furchtlos mit dem „unruhigen Geist“ auf.(Bild: AP/JOHN STILLWELL)

„Es hieß, in dem Raum befände sich ein unruhiger Geist“, so Royal-Experte Robert Hardman. Wer dieser Geist war? Niemand weiß es genau. Manche spekulierten – brisant! – ob es vielleicht Diana sein könnte, die nur wenige Jahre zuvor verstorben war.

Queen machte, was getan werden musste
Hardman glaubt allerdings, dass vor allem eines hinter der Aktion steckte: Beruhigung des verängstigten Personals. Denn die Queen – bekannt für ihren Pragmatismus – habe zwar einen starken Glauben gehabt, aber wenig Geduld für Spuk-Geschichten.

Doch Sandringham hat wohl tatsächlich seine düsteren Seiten: Auch König Charles (damals noch Prinz) soll in der Bibliothek des Anwesens eine furchteinflößende Begegnung gehabt haben – so heftig, dass er und ein Mitarbeiter den Raum fluchtartig verließen.

Geister? Aberglaube? Oder einfach britischer Nervenkitzel in königlichen Gemäuern? Das Geheimnis von Sandringham bleibt – vorerst – ungelüftet.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
