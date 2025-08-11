Fan zeigt nackten Hintern – Elfmeter verschossen!

In der 38. Minute bekam der SC Verl beim Stand von 1:2 nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen. Berkan Taz trat an, doch in diesem Moment zog der Wiesbadener Capo auf der Tribüne die Hose herunter, reckte seinen nackten Po in Richtung des Schützen und wackelte provokant damit. Ein Ablenkungsversuch, der Erfolg hatte: Der Ball krachte an die Latte und Verl ging mit einem 1:2-Rückstand in die Pause.