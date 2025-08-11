Vorteilswelt
Kuriose Szene im Video

Fan zeigt nackten Hintern – Elfmeter verschossen!

Fußball International
11.08.2025 15:58
Ein Spieler wurde bei einem Elfmeter durch den nackten Hintern eines Fans abgelenkt.
Ein Spieler wurde bei einem Elfmeter durch den nackten Hintern eines Fans abgelenkt.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, Screenshot x.com, Sky Sport)

Kuriose Szene in der 3. Deutschen Liga! Beim 2:2 zwischen dem SC Verl und Wehen Wiesbaden am Samstag wurde ein Elfmeter von Verl-Kicker Berkan Taz von einer ungewöhnlichen „Abwehraktion” begleitet. Ein Fan von Wiesbaden zeigte ihm den nackten Hintern.

0 Kommentare

In der 38. Minute bekam der SC Verl beim Stand von 1:2 nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen. Berkan Taz trat an, doch in diesem Moment zog der Wiesbadener Capo auf der Tribüne die Hose herunter, reckte seinen nackten Po in Richtung des Schützen und wackelte provokant damit. Ein Ablenkungsversuch, der Erfolg hatte: Der Ball krachte an die Latte und Verl ging mit einem 1:2-Rückstand in die Pause.

Hier die kuriose Szene im Video:


Taz traf doch noch zum Ausgleich
In der 75. Minute machte Taz jedoch seinen Fehlschuss wieder wett und erzielte den 2:2-Endstand.

Der „blanke“ Zwischenfall wird aber wohl länger in Erinnerung bleiben als so mancher Treffer.

Porträt von krone Sport
krone Sport
