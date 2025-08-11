Fan zeigt nackten Hintern – Elfmeter verschossen!

Kuriose Szene in der 3. Deutschen Liga! Beim 2:2 zwischen dem SC Verl und Wehen Wiesbaden am Samstag wurde ein Elfmeter von Verl-Kicker Berkan Taz von einer ungewöhnlichen „Abwehraktion” begleitet. Ein Fan von Wiesbaden zeigte ihm den nackten Hintern.
In der 38. Minute bekam der SC Verl beim Stand von 1:2 nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen. Berkan Taz trat an, doch in diesem Moment zog der Wiesbadener Capo auf der Tribüne die Hose herunter, reckte seinen nackten Po in Richtung des Schützen und wackelte provokant damit. Ein Ablenkungsversuch, der Erfolg hatte: Der Ball krachte an die Latte und Verl ging mit einem 1:2-Rückstand in die Pause.
Hier die kuriose Szene im Video:
Taz traf doch noch zum Ausgleich
In der 75. Minute machte Taz jedoch seinen Fehlschuss wieder wett und erzielte den 2:2-Endstand.
Der „blanke“ Zwischenfall wird aber wohl länger in Erinnerung bleiben als so mancher Treffer.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.