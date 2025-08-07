Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung

Der ehemalige Regierungspartner der ÖVP fordert mehr Plätze in der Kinderbetreuung, einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz sowie das Recht auf Aufstockung auf Vollzeit, wenn ohnehin regelmäßig Überstunden geleistet werden. Viele Teilzeit-Arbeitende würden sich fragen, warum ihnen die Regierung Faulheit vorwerfe, betonte Gewessler bei einer Pressekonferenz.

Die Grünen-Chefin rechnete vor: „Wir brauchen 50.000 zusätzliche Kindergartenplätze und einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag – denn Mamas und Papas sollen nicht bitten müssen, damit sie arbeiten gehen können, wenn sie das wollen.“ Wie dies finanziert werden soll? Hier verweist Gewessler auf milliardenschwere Unterstützungen, die die Länder vom Bund erhalten hätten.