Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe

Häftling klagte

Der Fall kurz erklärt: Mindestsicherungsbezieher A. B. (1989 geboren, weitere Details nicht bekannt) wurde zu fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und in einer Wiener Justizanstalt weggesperrt. Die Stadt Wien fordert daraufhin eine „zuerkannte und ausbezahlte Mindestsicherung in der Höhe von 1334,01 Euro“ zurück. Zu viel, wie der Häftling meint, ihm stünde eine Mietbeihilfe für jene Wohnung zu, in der er während der Haftdauer nur schwer leben konnte – was, und das ist tatsächlich schwer zu glauben, auch der Rechtslage entspricht. Und so bekommt der Häftling vor Gericht Recht – zurückzuzahlen hatte er damit nur 688,80 Euro.