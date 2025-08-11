Saftig-grüne Liegewiese gleicht plötzlich Steppe

„Was ist denn hier passiert?“ Ungläubig blicken die Besucher des Florian-Berndl-Bades in Bisamberg im Bezirk Korneuburg auf die Liegewiese. Noch vor dem Beginn der extremen Hitzewelle war das ansonsten so saftige Grün plötzlich fast überall verschwunden, der Rasen war auf großen Teilen des Freibads abgestorben. „Das sieht traurig aus“, schildert ein Badegast.