Saftig-grüne Liegewiese gleicht plötzlich Steppe

Binnen kurzer Zeit verwandelten sich die größten Teile der Liegewiese im Florian-Berndl-Bad in Bisamberg (NÖ) von einem saftigen Grün in ein trostloses Braun. Doch mit der aktuellen Hitzewelle hat das nichts zu tun ...
„Was ist denn hier passiert?“ Ungläubig blicken die Besucher des Florian-Berndl-Bades in Bisamberg im Bezirk Korneuburg auf die Liegewiese. Noch vor dem Beginn der extremen Hitzewelle war das ansonsten so saftige Grün plötzlich fast überall verschwunden, der Rasen war auf großen Teilen des Freibads abgestorben. „Das sieht traurig aus“, schildert ein Badegast.
