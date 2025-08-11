Vorteilswelt
Race Around Austria

Vom Hausmeister zum Weltmeister im Ultracycling?

Oberösterreich
11.08.2025 06:30
Michael Hofer startet bei der WM.
Michael Hofer startet bei der WM.(Bild: sportshot.de)

Bei Race Around Austria über 2130 Kilometer und 35.000 Höhenmeter mit Start und Ziel in St. Georgen im Attergau geht es ab Montag erstmals auch um den WM-Titel. Ein in der breiten Öffentlichkeit noch unbekannter Amateur aus Julbach hat dabei sogar Außenseiterchancen.

„Die größten Probleme hat es in der Vorbereitung mit den vielen Baustellen gegeben, aber das ist nun alles erledigt und alles ist auf Schiene“, zeigt sich OK-Chef Michael Nussbaumer vorm heutigen Auftakt des Race Around Austria mit Start und Ziel in St. Georgen im Attergau sehr gelassen. Dass das Rennen mit der Extrem-Distanz von rund 2130 Kilometer und 35.000 Höhenmeter heuer erstmals auch als offizielle Ultracycling-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, ändert daran nichts.

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
