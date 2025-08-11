Vom Hausmeister zum Weltmeister im Ultracycling?
Race Around Austria
Bei Race Around Austria über 2130 Kilometer und 35.000 Höhenmeter mit Start und Ziel in St. Georgen im Attergau geht es ab Montag erstmals auch um den WM-Titel. Ein in der breiten Öffentlichkeit noch unbekannter Amateur aus Julbach hat dabei sogar Außenseiterchancen.
„Die größten Probleme hat es in der Vorbereitung mit den vielen Baustellen gegeben, aber das ist nun alles erledigt und alles ist auf Schiene“, zeigt sich OK-Chef Michael Nussbaumer vorm heutigen Auftakt des Race Around Austria mit Start und Ziel in St. Georgen im Attergau sehr gelassen. Dass das Rennen mit der Extrem-Distanz von rund 2130 Kilometer und 35.000 Höhenmeter heuer erstmals auch als offizielle Ultracycling-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, ändert daran nichts.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.