Vom Hausmeister zum Weltmeister im Ultracycling?

„Die größten Probleme hat es in der Vorbereitung mit den vielen Baustellen gegeben, aber das ist nun alles erledigt und alles ist auf Schiene“, zeigt sich OK-Chef Michael Nussbaumer vorm heutigen Auftakt des Race Around Austria mit Start und Ziel in St. Georgen im Attergau sehr gelassen. Dass das Rennen mit der Extrem-Distanz von rund 2130 Kilometer und 35.000 Höhenmeter heuer erstmals auch als offizielle Ultracycling-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, ändert daran nichts.