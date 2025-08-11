Vorteilswelt
Testspiel gegen WSG

Real macht Tirol wieder narrisch auf Fußball

Tirol: Sport-Nachrichten
11.08.2025 12:30
15 Mal hat Real Madrid die Champions League schon gewonnen.
15 Mal hat Real Madrid die Champions League schon gewonnen.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Ein völlig überraschender Fußball-Boom! Nach dem ÖFB-Cup-Hit Wacker Innsbruck gegen Rapid füllt am Dienstag das „Weiße Ballett“ erneut das Tivoli-Stadion. Schon im Vorfeld sorgte Madrid in Innsbruck für einen Rekord und trifft am Dienstag auf den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter WSG Tirol.

0 Kommentare

Man könnte es ein Sommermärchen nennen. 15 Jahre lang war das Tivoli-Stadion in Innsbruck nicht ausverkauft gewesen. Ein Match um die Bundesliga-Tabellenspitze im Herbst 2015 zwischen Wacker und Ried (1:0) hatte die Arena für lange Zeit zum letzten Mal bis auf den letzten Platz gefüllt.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Georg Fraisl
Georg Fraisl
Mehr Krone+ Artikel

