Real macht Tirol wieder narrisch auf Fußball

Wirtz‘ Zweitname sorgt für Schmunzeln im Netz
Bei Fans schon beliebt
Ein völlig überraschender Fußball-Boom! Nach dem ÖFB-Cup-Hit Wacker Innsbruck gegen Rapid füllt am Dienstag das „Weiße Ballett“ erneut das Tivoli-Stadion. Schon im Vorfeld sorgte Madrid in Innsbruck für einen Rekord und trifft am Dienstag auf den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter WSG Tirol.
Man könnte es ein Sommermärchen nennen. 15 Jahre lang war das Tivoli-Stadion in Innsbruck nicht ausverkauft gewesen. Ein Match um die Bundesliga-Tabellenspitze im Herbst 2015 zwischen Wacker und Ried (1:0) hatte die Arena für lange Zeit zum letzten Mal bis auf den letzten Platz gefüllt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.