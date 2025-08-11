Real macht Tirol wieder narrisch auf Fußball

Man könnte es ein Sommermärchen nennen. 15 Jahre lang war das Tivoli-Stadion in Innsbruck nicht ausverkauft gewesen. Ein Match um die Bundesliga-Tabellenspitze im Herbst 2015 zwischen Wacker und Ried (1:0) hatte die Arena für lange Zeit zum letzten Mal bis auf den letzten Platz gefüllt.