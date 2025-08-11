Wucher bei Kofferversand: Wir haben Alternativen

Macron fordert UNO-Einsatz im Gazastreifen
Die Flugbranche ist in heller Aufruhr: Grund dafür sind Klagen gegen drei Fluglinien, die ihre Kunden beim Gepäckversand absichtlich getäuscht haben sollen. Dabei gibt es mittlerweile Alternativen bei der Kofferaufgabe. Krone+ hat sich Angebote abseits der Fluglinien angesehen.
So manche Fluglinie lässt sich die Mitnahme von Gepäckstücken richtig was kosten. So wurden zuletzt bis zu 70 Euro für einen Koffer verlangt. Krone+-Recherchen bestätigen die Anschuldigungen gegen Fluglinien, die zwar mit billigen Ticketpreisen, dafür aber mit bösen Überraschungen bei den Gepäckpreisen aufwarten.
