Wucher bei Kofferversand: Wir haben Alternativen

So manche Fluglinie lässt sich die Mitnahme von Gepäckstücken richtig was kosten. So wurden zuletzt bis zu 70 Euro für einen Koffer verlangt. Krone+-Recherchen bestätigen die Anschuldigungen gegen Fluglinien, die zwar mit billigen Ticketpreisen, dafür aber mit bösen Überraschungen bei den Gepäckpreisen aufwarten.