Freeport leidet unter Dauer-Kontrollen an Grenze

Der Grenzübergang bei Kleinhaugsdorf-Hatě entwickelt sich zunehmend zur Problemzone. Mag. Thomas Seikmann, Geschäftsführer des FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Centers, spricht von gezielter Schikane. Während andere Übergänge frei passierbar bleiben und nur stichprobenartig kontrolliert wird, sorgen intensive Grenzkontrollen für Unmut – und werfen brisante Fragen auf.