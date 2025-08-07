Reine Schikane?

Freeport leidet unter Dauer-Kontrollen an Grenze

07.08.2025 15:31
Der Grenzübergang bei Kleinhaugsdorf-Hatě entwickelt sich zunehmend zur Problemzone. Mag. Thomas Seikmann, Geschäftsführer des FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Centers, spricht von gezielter Schikane. Während andere Übergänge frei passierbar bleiben und nur stichprobenartig kontrolliert wird, sorgen intensive Grenzkontrollen für Unmut – und werfen brisante Fragen auf.

Folgen Sie uns auf