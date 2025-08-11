Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“

Ein Laufhaus-Boss, ein Kult-Paar und ein neuer Mann: Die „Summer Mega Party“ im Napoleonhof in Ansfelden bei Linz hatte alles, was eine gute Society-Story braucht. Mitten drin: Kult-Rotlicht-Legende Bert Wollersheim, seine Ex Ginger und ihr Freund Lukas – und ein Moment, der den ganzen Saal zum Jubeln brachte.
Ausgelassene Sommerstimmung im Napoleonhof in Ansfelden bei Linz. Das war nicht nur Laufhaus-Boss Fabian Dutzler – bekannt aus TV-Formaten wie „Im Leben der anderen“ und „Puffgeschichten“ – und seiner „Summer Mega Party“ zu verdanken, sondern auch den Gästen: Kult-Rotlicht-Legende Bert Wollersheim, seine Ex-Frau Ginger Costello – und Gingers neuer Partner Lukas.
„Sie war an meiner Seite, als ich sie brauchte“
Nach Spannungen suchte man aber vergebens – ganz im Gegenteil: Im Gespräch mit der „Krone“ sprach der 74-Jährige offen und herzlich über die Trennung: „Wir hatten eine echt geile Zeit. Aber zuletzt haben sich unsere Lebensziele geändert. Ich will heute in erster Linie etwas entschleunigter leben, Ginger dagegen hat noch so viele Jahre vor sich, kann noch so viel erreichen. Sie war an meiner Seite, als ich sie brauchte, ich wünsche ihr von ganzem Herzen, dass sie glücklich wird.“
Après-Ski-Song bereits in Planung
Mit dem Neuen an Gingers Seite versteht er sich prächtig. Und der Welser Bankangestellte schwärmte wiederum von seiner Ginger: „Ich bin so glücklich, dass ich sie habe. Vor allem mit ihrer Lebensfreude bereichert sie mein Leben.“ Und die stellte sie an diesem Abend unter Beweis: Costello griff zum Mikro, sang, und wurde mit tosendem Applaus gefeiert. „Genau das ist, was ich will: auf die Bühne“, meinte die gebürtige Bad Bleibergerin. Der ein oder andere Après-Ski-Hit soll bereits in Planung sein.
Auf die Frage, ob sie demnächst wieder im Fernsehen zu sehen sein wird, meinte die sympathische 39-Jährige: „Lasst euch überraschen.“
