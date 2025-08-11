Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“

Après-Ski-Song bereits in Planung

Mit dem Neuen an Gingers Seite versteht er sich prächtig. Und der Welser Bankangestellte schwärmte wiederum von seiner Ginger: „Ich bin so glücklich, dass ich sie habe. Vor allem mit ihrer Lebensfreude bereichert sie mein Leben.“ Und die stellte sie an diesem Abend unter Beweis: Costello griff zum Mikro, sang, und wurde mit tosendem Applaus gefeiert. „Genau das ist, was ich will: auf die Bühne“, meinte die gebürtige Bad Bleibergerin. Der ein oder andere Après-Ski-Hit soll bereits in Planung sein.

Auf die Frage, ob sie demnächst wieder im Fernsehen zu sehen sein wird, meinte die sympathische 39-Jährige: „Lasst euch überraschen.“