Getrennter Urlaub: Das bringt es Ihnen als Paar

Dass man als Paar seinen Urlaub gemeinsam verbringt, mag üblich sein: Das hat freilich auch seine Vorteile. Doch wer sich selbst und die Beziehung weiterentwickeln will, sollte dazwischen auch einmal getrennt verreisen. Warum genau und wie man das am besten angeht, ohne dass man die Partnerschaft riskiert, haben wir uns für Sie angeschaut.
Der Paarurlaub ist laut einer Elite-Partner-Umfrage für acht von zehn Paaren jährlicher Fixpunkt: 60 Prozent der Teilnehmer sagen, gemeinsame Reisen stärken die Paarbindung und etwa ein Drittel erleben dadurch eine bessere emotionale Verständigung. Schön, oder?
