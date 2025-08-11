Getrennter Urlaub: Das bringt es Ihnen als Paar

Dass man als Paar seinen Urlaub gemeinsam verbringt, mag üblich sein: Das hat freilich auch seine Vorteile. Doch wer sich selbst und die Beziehung weiterentwickeln will, sollte dazwischen auch einmal getrennt verreisen. Warum genau und wie man das am besten angeht, ohne dass man die Partnerschaft riskiert, haben wir uns für Sie angeschaut.