Wie lange hält die Pilzschwemme noch an?

Die Pilzsaison ist eröffnet: Nach einem etwas zähen Start im Frühjahr – da regnete es nicht allzu viel – fanden Schwammerl in jüngster Vergangenheit ideale Lebensbedingungen vor: Moderate bis mittlere Temperaturen und jede Menge Niederschlag, was für einen gut durchfeuchteten Boden sorgte. Elisabeth Ritter von der Naturschau Inatura in Dornbirn bestätigt: „Für das Pilzwachstum sind eine gewisse Bodenfeuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur wesentlich. In den vergangenen zwei bis drei Wochen sind die Pilze aus dem Boden geschossen.“