Zwölf Autos angezündet: „Hatte viele Sorgen“

„Ich hab‘ mich sehr viel beworben, über ein Jahr sogar. Die Kombination aus Zukunftsängsten und ständiger Zurückweisung wirken sich nicht gut aus“, versucht der weiterhin Arbeitslose, der mittlerweile in Psychotherapie ist, zu erklären. Einen genauen Grund, warum er ausgerechnet die Scheiben von Fahrzeugen einschlug und diese in Brand setzte, konnte er nicht nennen. „Ich hatte zu der Zeit so viele eigene Sorgen, so genau hab‘ ich mir das auch nicht überlegt“, antwortet er auf die Frage, ob er sich über die Gefahr für Einsatzkräfte und besonders das Schadensausmaß bewusst war.