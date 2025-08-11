Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Jahr bedingt

Zwölf Autos angezündet: „Hatte viele Sorgen“

Gericht
11.08.2025 15:21
Bilder der Zerstörung: Autos in der Mühlwasserstraße und der Hardeggasse.
Bilder der Zerstörung: Autos in der Mühlwasserstraße und der Hardeggasse.(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Bis zu zehn Meter hoch schlugen die Flammen beim Donaustädter Mühlwasser – und das, Anfang des Jahres beinahe jede Woche. Als ein 34-jähriger Akademiker sein Unwesen trieb und zehn Autos in Brand steckte, zwei weitere wurden mit beschädigt. Der Grund, den der Wiener im Landl nennt: „Zukunftsängste und Zurückweisung“.

0 Kommentare

Unheimliche Brandserie in Wien-Donaustadt: Beinahe jede Woche stand dort Anfang des Jahres in der Nähe des Mühlwassers ein Auto in Flammen. Von Jänner bis 31. März mussten die Bewohner dort regelrecht um ihre auf der Straße geparkten Fahrzeuge zittern – die Auswahl schien wahllos. 

Mit Brandbeschleuniger und Feuerzeug bewaffnet
Und das war sie auch, wie ein 34-jähriger Akademiker im Landesgericht Wien jetzt zugibt. Das Motiv könnte banaler nicht sein: „Er war in einer sehr schwierigen Situation. Er hat seinen PhD in Mikrobiologie mit Ach und Krach bestanden, hat dann aber keine Arbeit gefunden“, erklärt seine Verteidigerin. Da sei dem gebürtigen Wiener nichts Besseres eingefallen, als in der Nacht, bewaffnet mit einem Notfallhammer, Brandbeschleuniger und einem Feuerzeug, durch die Gassen zu streifen – und Autos anzuzünden.

Zitat Icon

Die Kombination aus Zukunftsängsten und ständiger Zurückweisung wirken sich nicht gut aus.

Angeklagter Akademiker (34) über seine Situation

„Ich hab‘ mich sehr viel beworben, über ein Jahr sogar. Die Kombination aus Zukunftsängsten und ständiger Zurückweisung wirken sich nicht gut aus“, versucht der weiterhin Arbeitslose, der mittlerweile in Psychotherapie ist, zu erklären. Einen genauen Grund, warum er ausgerechnet die Scheiben von Fahrzeugen einschlug und diese in Brand setzte, konnte er nicht nennen. „Ich hatte zu der Zeit so viele eigene Sorgen, so genau hab‘ ich mir das auch nicht überlegt“, antwortet er auf die Frage, ob er sich über die Gefahr für Einsatzkräfte und besonders das Schadensausmaß bewusst war. 

Über 100.000 Euro Schaden
Denn das war erschreckend hoch: „Es ist exorbitant, dass man weit über 100.000 Euro an Schaden verursacht“, so Richter Philipp Krasa. Eine Diversion kommt für ihn deswegen überhaupt nicht infrage – auch, wenn der Angeklagte den Großteil des Schadens bereits bezahlt hatte. „Sie haben hier etwas ziemlich verrücktes gemacht“, rügt Herr Rat den 34-Jährigen. Ein Jahr bedingte Haft wegen schwerer Sachbeschädigung sieht er als angemessen – nicht rechtskräftig.

Lesen Sie auch:
Bilder der Zerstörung: Autos in der Mühlwasserstraße und der Hardeggasse. 
Unheimliche Brandserie
Arbeitsloser fackelte in Wien bis zu 15 Autos ab
01.04.2025

Von einer Weisung sieht Krasa ab: „Ich vertraue Ihnen, dass Sie so intelligent sind, dass Sie die Psychotherapie selbstständig weitermachen.“ Eine alte Dame in der ersten Reihe des Verhandlungssaales – ihr Mercedes brannte vollständig aus – fasst es treffend zusammen: „Nie wieder“, mahnt sie den Akademiker mit erhobenen Zeigefinger ...

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
204.285 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.655 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
145.234 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1426 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1006 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
895 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Mehr Gericht
Ein Jahr bedingt
Zwölf Autos angezündet: „Hatte viele Sorgen“
Nach Badeunfall
Ermittlungen gegen Eltern wurden eingestellt
Warnsignal verabsäumt?
Lokführer: „Bin schuldlos an Tod von Fußgängern!“
Tragödie vermeidbar?
Zwei Fußgänger gestorben: Lokführer vor Gericht
Krone Plus Logo
14-Jährige getötet
Todeslenker muss sich vor Gericht verantworten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf