Todeslenker muss sich vor Gericht verantworten

Es war ein grauenhafter Unfall auf der B 38 bei Vorderweißenbach, der am 25. April für Entsetzen gesorgt hatte. Die 14-jährige Helena G. aus Aigen-Schlägl war damals mit einer Freundin (14) und deren Eltern (42 und 44) auf der Fahrt zur Geburtstagsfeier einer Schulkollegin unterwegs gewesen. Helena saß links auf der Rückbank.