Todeslenker muss sich vor Gericht verantworten
14-Jährige getötet
Eine 14-Jährige starb im April bei einem schweren Unfall in Vorderweißenbach (Oberösterreich). Ein Holztransporter war auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte das Auto ihrer Eltern gerammt. Der Lkw-Lenker (42) muss sich vor Gericht verantworten, doch die Unfallstelle bleibt weiter gefährlich.
Es war ein grauenhafter Unfall auf der B 38 bei Vorderweißenbach, der am 25. April für Entsetzen gesorgt hatte. Die 14-jährige Helena G. aus Aigen-Schlägl war damals mit einer Freundin (14) und deren Eltern (42 und 44) auf der Fahrt zur Geburtstagsfeier einer Schulkollegin unterwegs gewesen. Helena saß links auf der Rückbank.
