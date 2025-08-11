Ludmannsdorfer siegten im „Elfmeter-Lotto“

Melissa Naschenweng in ihrer ersten Hauptrolle!
Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Ludmannsdorf in der Unterliga Mitte auswärts Arriach mit 2:0. Am Ende der Partie wurde es noch hitzig. . .
Perfekter Saisonstart! Nach dem 3:0 daheim gegen Landskron legte der SV Ludmannsdorf in der Unterliga Mitte am Samstag auswärts durch ein 2:0 in Arriach im Duell der Aufsteiger nach.
