Optimaler Start

Ludmannsdorfer siegten im „Elfmeter-Lotto“

Kärnten
11.08.2025 11:29
Die Gäste feierten den zweiten Sieg in Serie.
Die Gäste feierten den zweiten Sieg in Serie.(Bild: Kuess Josef)

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Ludmannsdorf in der Unterliga Mitte auswärts Arriach mit 2:0. Am Ende der Partie wurde es noch hitzig. . .

Perfekter Saisonstart! Nach dem 3:0 daheim gegen Landskron legte der SV Ludmannsdorf in der Unterliga Mitte am Samstag auswärts durch ein 2:0 in Arriach im Duell der Aufsteiger nach.

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Kärnten

