Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sommer, Sonne, sexy!

Larissa Marolt verführt ihre Fans am Klopeiner See

Adabei Österreich
11.08.2025 15:20
Larissa Marolt genießt den Sommer völlig entspannt mit einem Buch und an ihrem Glücksort!
Larissa Marolt genießt den Sommer völlig entspannt mit einem Buch und an ihrem Glücksort!(Bild: www.instagram.com/larissa_marolt_official)

TV-Star Larissa Marolt genießt die warmen Tage in vollen Zügen – und lässt ihre Instagram-Fans daran teilhaben. In ihrer neuesten Fotostrecke nimmt sie ihre Follower mit an den Klopeiner See in Kärnten.

0 Kommentare

Auf dem ersten Schnappschuss lehnt die 32-Jährige lässig im Jeans-Minirock an einem Zaun – Sommer-Vibes pur. Doch das zweite Foto hat besonderen Hingucker-Charakter: Larissa liegt gemütlich auf Decken am See, das gestreifte Hemd frech aufgeknöpft, sodass ihr Bauch sanft hervorblitzt.

Dazu trägt sie lässige Jeansshorts und blinzelt hinter einer schwarzen Sonnenbrille verträumt in die Sonne. Neben ihr: ein aufgeschlagenes Buch – ob sie wohl gerade in einer spannenden Sommerlektüre schmökert?

Hier ist das Instagram-Posting, das erst auf dem zweiten Slide das heißeste Foto enthüllt:

Larissas Glücksort in Südkärnten
Dazu schreibt sie: „Enjoying a few days off #myhappyplace #recharging #carinthia #klopeinerseesüdkärnten @strandhotel_marolt #austria #homesweethome“. Klingt ganz so, als würde Larissa hier nicht nur Sonne tanken, sondern auch jede Menge Energie im eigenen Strandhotel. Ihrem erklärten „Happy Place“, also Glücksort.

Lesen Sie auch:
Glamouröses Comeback
Larissa Marolt: „War Liebe auf den ersten Blick“
27.02.2025
„Oscarreif“
So schön glänzte Larissa Marolt beim Filmball
27.01.2025

Mit dieser Mischung aus Coolness, Natürlichkeit und einem Hauch Glamour beweist Larissa einmal mehr, dass sie nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch in entspannten Momenten vor der Kamera strahlt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
„Auf anderer Seite“
„Walking Dead“-Star Kelley Mack: Tod mit 33 Jahren
Anti-Bodyshaming-Fotos
Isabell Stern zeigt sich nackt im „Playboy“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
204.285 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.655 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
145.234 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1426 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1006 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
895 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Mehr Adabei Österreich
Sommer, Sonne, sexy!
Larissa Marolt verführt ihre Fans am Klopeiner See
Bilder vom Filmset!
Melissa Naschenweng in ihrer ersten Hauptrolle!
„Krone“-Interview
Johann Strauss im Zirkus und ein spuckendes Lama
Bewusstlose Besucherin
Lebensrettung bei Konzert von Melissa Naschenweng
Obonya & Tramitz
Promi-Cousins vereint: „Wir holen alles nach“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf