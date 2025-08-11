Larissa Marolt verführt ihre Fans am Klopeiner See

TV-Star Larissa Marolt genießt die warmen Tage in vollen Zügen – und lässt ihre Instagram-Fans daran teilhaben. In ihrer neuesten Fotostrecke nimmt sie ihre Follower mit an den Klopeiner See in Kärnten.
Auf dem ersten Schnappschuss lehnt die 32-Jährige lässig im Jeans-Minirock an einem Zaun – Sommer-Vibes pur. Doch das zweite Foto hat besonderen Hingucker-Charakter: Larissa liegt gemütlich auf Decken am See, das gestreifte Hemd frech aufgeknöpft, sodass ihr Bauch sanft hervorblitzt.
Dazu trägt sie lässige Jeansshorts und blinzelt hinter einer schwarzen Sonnenbrille verträumt in die Sonne. Neben ihr: ein aufgeschlagenes Buch – ob sie wohl gerade in einer spannenden Sommerlektüre schmökert?
Hier ist das Instagram-Posting, das erst auf dem zweiten Slide das heißeste Foto enthüllt:
Larissas Glücksort in Südkärnten
Dazu schreibt sie: „Enjoying a few days off #myhappyplace #recharging #carinthia #klopeinerseesüdkärnten @strandhotel_marolt #austria #homesweethome“. Klingt ganz so, als würde Larissa hier nicht nur Sonne tanken, sondern auch jede Menge Energie im eigenen Strandhotel. Ihrem erklärten „Happy Place“, also Glücksort.
Mit dieser Mischung aus Coolness, Natürlichkeit und einem Hauch Glamour beweist Larissa einmal mehr, dass sie nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch in entspannten Momenten vor der Kamera strahlt.
