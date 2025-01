Potenzmittel für Frauen: Wirksam oder Abzocke?

Viagra ist für viele Männer weltweit das Mittel der Wahl bei Erektionsproblemen – der Name dieses verschreibungspflichtigen Medikaments ist daher fast jedem ein Begriff. Aber wie sieht es eigentlich mit Präparaten für Frauen aus, die keine Lust auf oder Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr haben? Denn in den verschiedensten Befragungen bekennt sich etwa jede Dritte zur Unlust, und bis zu 43 Prozent aller Frauen leiden laut medizinischer Fachartikel an einer Sexualfunktionsstörung.