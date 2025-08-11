Privatkamera darf nicht wahllos Personen filmen

Das Gericht sieht aber die Verletzung von Persönlichkeitsrechten strikter, wie in der Entscheidung hervorgeht: „Eine Überwachung des Gebäudes des Beklagten und der E-Ladestation per se ist nicht verboten, hat jedoch angemessen und – was den aufgenommenen Bereich betrifft – in einem sehr begrenzten Radius zu verfolgen“, heißt es vom Oberlandesgericht. Der Kläger bekam daher in dem Fall recht und der Nachbar muss die Kamera so ausrichten, dass nur mehr die Ladestation gefilmt wird – nicht aber die Lieferanten.