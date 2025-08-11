TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin

Polit-Power trifft Quiz-König! Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner (52), und TV-Moderator Jörg Pilawa (59) sind frisch verliebt. Das bestätigten enge Freunde beider gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.
Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Fest im Heimatort Guldental der CDU-Politikerin – über gemeinsame Freunde funkte es. Seitdem sieht man den Hamburger und die Rheinland-Pfälzerin immer wieder zusammen in Klöckners ländlichem Wahlkreis Bad Kreuznach, wird berichtet. Auch die Familien sind sich längst vertraut.
Das Paar selbst bleibt zurückhaltend. Beide verwiesen auf ihre Privatsphäre und lehnen Interviews oder Statements zu ihrer Beziehung ab.
Für Klöckner ist es das erste öffentliche Liebesglück nach dem Ehe-Aus 2023. Damals hatte sie durch ihren Anwalt bekannt geben lassen, dass die Ehe mit Oldtimer-Händler Ralph Grieser gescheitert ist – nach sechs gemeinsamen Jahren.
Pilawa, der mit Shows wie „Quizduell“ und „Das Quiz“ Millionen begeistert, war zuvor ebenfalls lange liiert. 2022 bestätigte der Moderator, dass er uns eine Frau Irina sich nach 16 Jahren getrennt haben.
