TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin

Für Klöckner ist es das erste öffentliche Liebesglück nach dem Ehe-Aus 2023. Damals hatte sie durch ihren Anwalt bekannt geben lassen, dass die Ehe mit Oldtimer-Händler Ralph Grieser gescheitert ist – nach sechs gemeinsamen Jahren.

Pilawa, der mit Shows wie „Quizduell“ und „Das Quiz“ Millionen begeistert, war zuvor ebenfalls lange liiert. 2022 bestätigte der Moderator, dass er uns eine Frau Irina sich nach 16 Jahren getrennt haben.