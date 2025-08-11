Halle Berrys Ex: „Sie hat nicht geputzt, gekocht“

Autsch! Der erste Ehemann von Halle Berry hat darüber ausgepackt, warum die Ehe in die Brüche gegangen ist. Besonders charmant gegenüber der Oscarpreisträgerin sind seine Gründe übrigens nicht!
Die 58-jährige Oscarpreisträgerin heiratete 1993 den ehemaligen Major-League-Baseballspieler David Justice (59), doch vier Jahre später ließen sie sich bereits wieder scheiden. Der Baseball-Star gab jetzt zu, dass Halle Berrys Karriere und Unabhängigkeit für ihn ein großes Problem darstellten.
So fingen die Probleme an
Im Podcast „All the Smoke“ von Matt Barnes sagte er: „Mein Wissen, mein Verständnis, meine Weisheit in Bezug auf Beziehungen war damals einfach nicht besonders groß. Also schaute ich auf meine Mutter. Und ich bin ein Typ aus dem Mittleren Westen. In meinem Kopf dachte ich, eine Ehefrau sollte damals kochen, putzen, eben traditionell sein, weißt du? Dann dachte ich: ,Okay, wenn wir Kinder bekommen, ist das die Frau, mit der ich eine Familie gründen möchte?‘ Und als junger Kerl dachte ich mir: Sie kocht nicht, sie putzt nicht, sie wirkt nicht besonders mütterlich. Und dann fingen die Probleme an.“
Von Anfang an Zweifel
Justice erklärte weiter, dass das Paar nicht viel „negative Aufmerksamkeit“ erhalten habe, bis er sich 1996 von ihr trennte. Er behauptete, dass Halle Berry ihm nach nur fünf Monaten Beziehung einen Heiratsantrag gemacht habe, den er annahm, obwohl er Zweifel hatte.
„Sie hat mich nach fünf Monaten gefragt, ob ich sie heiraten will. Ich sagte okay, weil ich nicht Nein sagen konnte. Wer würde damals schon Nein sagen?“, erinnerte er sich. „Ich weiß nicht, ob mein Herz wirklich dabei war, aber ich wollte sie nicht verletzen oder ihr ein schlechtes Gefühl geben. Oder vielleicht war ich einfach im Moment gefangen.“
„Ich war jung ...“
Im Nachhinein gibt der Ex-Sportprofi Berrys Karriere und seiner eigenen Unerfahrenheit in Beziehungsfragen die Schuld am Scheitern der Ehe.
Er erläuterte: „Wir haben viel Zeit getrennt voneinander verbracht, weil sie in diesem Land, in jenem Land Filme gedreht hat. Und ehrlich gesagt: Wir hätten es vielleicht geschafft, wenn ich etwas über Therapie gewusst hätte. Wenn wir beide Therapie gekannt oder gemacht hätten, hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Wir hatten keine wirklich großen Probleme. Es war einfach so … ich war jung und hatte vor ihr nur eine richtige Beziehung.“
