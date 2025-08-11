Halle Berrys Ex: „Sie hat nicht geputzt, gekocht“

So fingen die Probleme an

Im Podcast „All the Smoke“ von Matt Barnes sagte er: „Mein Wissen, mein Verständnis, meine Weisheit in Bezug auf Beziehungen war damals einfach nicht besonders groß. Also schaute ich auf meine Mutter. Und ich bin ein Typ aus dem Mittleren Westen. In meinem Kopf dachte ich, eine Ehefrau sollte damals kochen, putzen, eben traditionell sein, weißt du? Dann dachte ich: ,Okay, wenn wir Kinder bekommen, ist das die Frau, mit der ich eine Familie gründen möchte?‘ Und als junger Kerl dachte ich mir: Sie kocht nicht, sie putzt nicht, sie wirkt nicht besonders mütterlich. Und dann fingen die Probleme an.“