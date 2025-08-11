Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Justice packt aus

Halle Berrys Ex: „Sie hat nicht geputzt, gekocht“

Society International
11.08.2025 16:00
Halle Berrys erster Ehemann David Justice – hier auf einem Archivbild von 1996 – hat darüber ...
Halle Berrys erster Ehemann David Justice – hier auf einem Archivbild von 1996 – hat darüber ausgepackt, warum die Ehe so schnell gescheitert ist.(Bild: AP1996 / AP / picturedesk.com)

Autsch! Der erste Ehemann von Halle Berry hat darüber ausgepackt, warum die Ehe in die Brüche gegangen ist. Besonders charmant gegenüber der Oscarpreisträgerin sind seine Gründe übrigens nicht!

0 Kommentare

Die 58-jährige Oscarpreisträgerin heiratete 1993 den ehemaligen Major-League-Baseballspieler David Justice (59), doch vier Jahre später ließen sie sich bereits wieder scheiden. Der Baseball-Star gab jetzt zu, dass Halle Berrys Karriere und Unabhängigkeit für ihn ein großes Problem darstellten.

So fingen die Probleme an
Im Podcast „All the Smoke“ von Matt Barnes sagte er: „Mein Wissen, mein Verständnis, meine Weisheit in Bezug auf Beziehungen war damals einfach nicht besonders groß. Also schaute ich auf meine Mutter. Und ich bin ein Typ aus dem Mittleren Westen. In meinem Kopf dachte ich, eine Ehefrau sollte damals kochen, putzen, eben traditionell sein, weißt du? Dann dachte ich: ,Okay, wenn wir Kinder bekommen, ist das die Frau, mit der ich eine Familie gründen möchte?‘ Und als junger Kerl dachte ich mir: Sie kocht nicht, sie putzt nicht, sie wirkt nicht besonders mütterlich. Und dann fingen die Probleme an.“

Lesen Sie auch:
Van Hunt hat Halle Berry bereits die Frage aller Fragen gestellt, doch die Schauspielerin zögert ...
Van Hunt machte Antrag
Darum zögert Halle Berry noch mit dem Jawort
05.06.2025
„Du Queen!“
Halle Berry verschickt heiße Fotos aus der Wüste
21.07.2025

Von Anfang an Zweifel
Justice erklärte weiter, dass das Paar nicht viel „negative Aufmerksamkeit“ erhalten habe, bis er sich 1996 von ihr trennte. Er behauptete, dass Halle Berry ihm nach nur fünf Monaten Beziehung einen Heiratsantrag gemacht habe, den er annahm, obwohl er Zweifel hatte.

„Sie hat mich nach fünf Monaten gefragt, ob ich sie heiraten will. Ich sagte okay, weil ich nicht Nein sagen konnte. Wer würde damals schon Nein sagen?“, erinnerte er sich. „Ich weiß nicht, ob mein Herz wirklich dabei war, aber ich wollte sie nicht verletzen oder ihr ein schlechtes Gefühl geben. Oder vielleicht war ich einfach im Moment gefangen.“

„Ich war jung ...“
Im Nachhinein gibt der Ex-Sportprofi Berrys Karriere und seiner eigenen Unerfahrenheit in Beziehungsfragen die Schuld am Scheitern der Ehe.

Er erläuterte: „Wir haben viel Zeit getrennt voneinander verbracht, weil sie in diesem Land, in jenem Land Filme gedreht hat. Und ehrlich gesagt: Wir hätten es vielleicht geschafft, wenn ich etwas über Therapie gewusst hätte. Wenn wir beide Therapie gekannt oder gemacht hätten, hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Wir hatten keine wirklich großen Probleme. Es war einfach so … ich war jung und hatte vor ihr nur eine richtige Beziehung.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
205.824 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.662 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
147.595 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1064 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1008 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Society International
Justice packt aus
Halle Berrys Ex: „Sie hat nicht geputzt, gekocht“
Neues Traumpaar!
TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin
Unterhosen-Alarm!
Justin Bieber springt in den See – Fans in Sorge!
Grille am Hals
J.Lo zuckt bei Krabbler-Attacke mit keiner Wimper
„Komisches“ Gefühl
Tom Holland: Spiderman-Anzug dieses Mal anders
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf