Macron fordert UNO-Einsatz im Gazastreifen

Heftige Kritik im UN-Sicherheitsrat

Die Angehörigen der Geiseln sind skeptisch, auch international stoßen die Pläne auf massive Kritik. „Wir verurteilen die Entscheidung der israelischen Regierung, den Militäreinsatz in Gaza auszuweiten“, teilten die fünf europäischen Teilnehmerstaaten einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats am Sonntag mit. Man fordere Israels Regierung auf, die Entscheidung zu überdenken und nicht umzusetzen. Die Hamas dürfe in der Zukunft des Gazastreifens keine Rolle mehr spielen. Stattdessen solle die Palästinensische Behörde die Kontrolle übernehmen, die derzeit für Teile des Westjordanlands zuständig ist.