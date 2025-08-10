Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig

Mitten in den Ferien diskutieren wir in Österreich über das Arbeiten, hören dazu viele Weisheiten und manche Blödheiten.

Zu viele arbeiten in Teilzeit, somit zu wenig, ist die Erkenntnis dieses Sommers. Da schwingt mit, sie wären zu faul. Dafür versucht man den – natürlich englischen - Ausdruck „Lifestyle-Arbeit“ zu prägen.

Tatsächlich gibt es Menschen, die mehr arbeiten könnten. Aber auch viele, die mehr arbeiten würden, wenn sie könnten.