Alko-Fahrt: Bürgermeister kracht in Gegenverkehr

Ein 59-Jähriger geriet am Sonntag im Gemeindegebiet von Hof in Salzburg in den Gegenverkehr. Grund dürfte Sekundenschlaf gewesen sein. Glücklicherweise wurde bei dem Crash niemand verletzt. Der Unfallverursacher hatte 1,3 Promille intus – es soll sich dabei um den ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde, Thomas Ließ, handeln.
Der Ortschef war offenbar gegen zwei entgegenkommende Autos geprallt. Er wird angezeigt. Ließ selbst war am Montag nicht erreichbar, eine Stellungnahme soll während des Tages folgen, wie die ÖVP-Landespartei gegenüber der „Krone“ bestätigt.
Ungereimtheiten um privates Wohnhaus
Ließ ist seit dem Jahr 2013 Bürgermeister der Flachgauer Gemeinde, geriet im vergangenen Jahr wegen Ungereimtheiten eines privaten Wohnhausbaus in die Schlagzeilen.
Trotz Quarantäne-Bescheids bei Sitzung
Für Unmut sorgte Ließ auch während der Corona-Pandemie, als er trotz eines Quarantäne-Bescheids an einer Sitzung der Gemeindevertretung teilnahm. Die Opposition tobte und sogar die Staatsanwaltschaft Salzburg befasste sich mit dem Vorfall.
