Alko-Fahrt: Bürgermeister kracht in Gegenverkehr

Ein 59-Jähriger geriet am Sonntag im Gemeindegebiet von Hof in Salzburg in den Gegenverkehr. Grund dürfte Sekundenschlaf gewesen sein. Glücklicherweise wurde bei dem Crash niemand verletzt. Der Unfallverursacher hatte 1,3 Promille intus – es soll sich dabei um den ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde, Thomas Ließ, handeln.