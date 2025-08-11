Baby heißt wie Terrorist: Ginge das bei uns?

Melissa Naschenweng in ihrer ersten Hauptrolle!
Bilder vom Filmset!
Der Vorname – ständiger Begleiter, so (un)persönlich wie tückisch. Von Eltern „falsch“ gewählt, prägt er das Leben mitunter zum Nachteil. Im Extremfall prangt der Hamas-Terror in großen Lettern am Babybett. Krone+ zeigt, was in Österreich geht und was nicht.
Es gab eine Zeit, da wimmelte es in der „Krone“-Sportredaktion in Wien von uns. Büro wechseln war zwecklos, denn dort saß schon der nächste. Praktisch wartete alle paar Meter ... ein Peter!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.