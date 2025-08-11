Hund und zwei Frauen aus steilem Gelände gerettet
Gollinger Wasserfall
Die Bergrettung Golling (Salzburg) musste kürzlich zwei Frauen und einen Hund aus einem steilen Gelände retten. Das Trio erreichte mithilfe der Einsatzkräfte unverletzt das Tal.
Im Bereich Kuchl-Gasteig in der Nähe des Gollinger Wasserfalls gerieten die beiden Damen und ein Hund in ein unwegsames Gelände. Weil sie sich verstiegen hatten, konnten sie weder nach vorne noch nach hinten gehen und setzten daher einen Notruf ab.
Die Einsatzkräfte der Bergrettung fanden das Trio schnell und brachten sie mittels einer Seilsicherung unverletzt aus dem Gelände. Auch eine Streife der Polizeiinspektion Golling war bei dem Einsatz mit dabei.
