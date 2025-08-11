Vorteilswelt
Unternehmer-Spirit

Zahl der Neugründungen ist im Ländle extrem hoch

Vorarlberg
11.08.2025 16:25
Die meisten Gründungen gab es in Vorarlberg mit 39 Prozent im Bereich Gewerbe und Handwerk.
Allein im ersten Halbjahr 2025 wurden in Vorarlberg 803 Unternehmen neu gegründet. Das entspricht einer Steigerung von 23,5 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode mit 650 Gründungen. Damit liegen die Vorarlberger auch weit über dem Österreich-Schnitt von 9,5 Prozent.

„Diese Zahlen sind ein starkes Signal für den unternehmerischen Spirit in Vorarlberg. Genau dieser Unternehmergeist ist es, den wir jetzt brauchen, um unsere Position als starker und zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort zu sichern“, meint Wirtschaftskammer-Präsident Karlheinz Kopf.

Wunsch nach flexibler Zeit- und Lebensgestaltung
Nach Sparten betrachtet, wird vor allem im Gewerbe und Handwerk (39 Prozent) gegründet, dann im Handel (26,1 Prozent) und in Information und Consulting (20,5 Prozent). Die meisten Gründungen sind Einzelunternehmen (82,8 Prozent). Die GmbH ist mit 13,4 Prozent die zweitbeliebteste Rechtsform. Zu den drei Top-Motiven zählt bei den neuen Gründern zuallererst der Wunsch nach einer flexiblen Zeit- und Lebensgestaltung (74,4 Prozent), gefolgt davon, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen (71,8 Prozent) und dem Verlangen, der eigene Chef zu sein (66,7 Prozent).

Merklich zugenommen haben die persönlichen Gründungsberatungen: Diese stiegen von 295 im ersten Halbjahr 2024 auf 357 im ersten Halbjahr 2025. Neben Einzelberatungen setzt der Gründerservice auf praxisnahe Workshops und Events, die das nötige Rüstzeug für die Selbstständigkeit vermitteln. 

Wie wichtig Beratung und Austausch ist, zeigt eine aktuelle Studie des KSV1860: Gründungsfehler über alle Branchen hinweg waren gemäß dieser Studie im vergangenen Jahr die zweithäufigste Insolvenzursache. „Der Gründerservice unterstützt gut informiert ins Unternehmertum zu starten. Wir setzen genau hier an, um die Gründer bestmöglich vorzubereiten. Persönliche Beratungen sind unerlässlich“, betont Matthias Frieß, Leiter des WKV-Gründerservice.

