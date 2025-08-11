Zahl der Neugründungen ist im Ländle extrem hoch

Wunsch nach flexibler Zeit- und Lebensgestaltung

Nach Sparten betrachtet, wird vor allem im Gewerbe und Handwerk (39 Prozent) gegründet, dann im Handel (26,1 Prozent) und in Information und Consulting (20,5 Prozent). Die meisten Gründungen sind Einzelunternehmen (82,8 Prozent). Die GmbH ist mit 13,4 Prozent die zweitbeliebteste Rechtsform. Zu den drei Top-Motiven zählt bei den neuen Gründern zuallererst der Wunsch nach einer flexiblen Zeit- und Lebensgestaltung (74,4 Prozent), gefolgt davon, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen (71,8 Prozent) und dem Verlangen, der eigene Chef zu sein (66,7 Prozent).