Zahl der Neugründungen ist im Ländle extrem hoch

Allein im ersten Halbjahr 2025 wurden in Vorarlberg 803 Unternehmen neu gegründet. Das entspricht einer Steigerung von 23,5 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode mit 650 Gründungen. Damit liegen die Vorarlberger auch weit über dem Österreich-Schnitt von 9,5 Prozent.
„Diese Zahlen sind ein starkes Signal für den unternehmerischen Spirit in Vorarlberg. Genau dieser Unternehmergeist ist es, den wir jetzt brauchen, um unsere Position als starker und zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort zu sichern“, meint Wirtschaftskammer-Präsident Karlheinz Kopf.
Wunsch nach flexibler Zeit- und Lebensgestaltung
Nach Sparten betrachtet, wird vor allem im Gewerbe und Handwerk (39 Prozent) gegründet, dann im Handel (26,1 Prozent) und in Information und Consulting (20,5 Prozent). Die meisten Gründungen sind Einzelunternehmen (82,8 Prozent). Die GmbH ist mit 13,4 Prozent die zweitbeliebteste Rechtsform. Zu den drei Top-Motiven zählt bei den neuen Gründern zuallererst der Wunsch nach einer flexiblen Zeit- und Lebensgestaltung (74,4 Prozent), gefolgt davon, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen (71,8 Prozent) und dem Verlangen, der eigene Chef zu sein (66,7 Prozent).
Merklich zugenommen haben die persönlichen Gründungsberatungen: Diese stiegen von 295 im ersten Halbjahr 2024 auf 357 im ersten Halbjahr 2025. Neben Einzelberatungen setzt der Gründerservice auf praxisnahe Workshops und Events, die das nötige Rüstzeug für die Selbstständigkeit vermitteln.
Wie wichtig Beratung und Austausch ist, zeigt eine aktuelle Studie des KSV1860: Gründungsfehler über alle Branchen hinweg waren gemäß dieser Studie im vergangenen Jahr die zweithäufigste Insolvenzursache. „Der Gründerservice unterstützt gut informiert ins Unternehmertum zu starten. Wir setzen genau hier an, um die Gründer bestmöglich vorzubereiten. Persönliche Beratungen sind unerlässlich“, betont Matthias Frieß, Leiter des WKV-Gründerservice.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.