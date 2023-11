Werwolf oder Nacktmull: Haarige Probleme beim Mann

Im Lauf des Lebens ändert sich in puncto Haarwuchs so einiges. Während viele Männer mit dünner werdender Haarpracht am Kopf zu kämpfen haben, wuchern an bis dato kahlen Stellen plötzlich regelrechte Haarbüschel. Dazu zählen beispielsweise Arme, Hände, Beine oder Füße. Aber auch in den Ohren oder der Nase können sich Härchen bilden.