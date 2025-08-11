Vorteilswelt
Die Rückkehr der Gmundner Wasserski-Queen

Oberösterreich
11.08.2025 12:30
So kennt man Wasserski-Queen Britta Grebe.
So kennt man Wasserski-Queen Britta Grebe.
(Bild: Fellner Klemens)

Am Samstag reiste die Gmundner Wasserski-Ikone Britta Llewellyn-Grebe aus ihrer Wahlheimat Kamada extra zur Europameisterschaft nach Steyregg an den Salmsee, um beim Goldgewinn von Luca Rauchenwald live vor Ort sein zu können. In wenigen Tagen tritt Britta als Veranstalterin eines Topbewerbes auf.

Sie ist die größte Ikone ihres Sports: Zehn EM-Goldmedaillen staubte die Gmundnerin Britta Grebe im Laufe ihrer langen Wasserski-Karriere ab. Mit ihrem männlichen Pendant Franz Oberleitner bildete Britta lange Jahre auch privat ein unschlagbares Doppel, ehe man sich trennte und die Gmundnerin mit Jarrett Llewellyn einen neuen Partner fand.

