Die Rückkehr der Gmundner Wasserski-Queen

Sie ist die größte Ikone ihres Sports: Zehn EM-Goldmedaillen staubte die Gmundnerin Britta Grebe im Laufe ihrer langen Wasserski-Karriere ab. Mit ihrem männlichen Pendant Franz Oberleitner bildete Britta lange Jahre auch privat ein unschlagbares Doppel, ehe man sich trennte und die Gmundnerin mit Jarrett Llewellyn einen neuen Partner fand.