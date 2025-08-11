Wieder fragen sich alle: Wo ist Martin Pucher?

Im Grunde sollte der bislang größte Prozess in der Causa Commerzialbank Mattersburg (CBM) längst über die Bühne sein. Doch nach den Schuldsprüchen im Februar für Ex-Finanzvorständin Franziska Klikovits – sechs Jahre und vier Monate Haft – sowie einen pensionierten Unternehmer – zweieinhalb Jahre Haft – zieht sich der Prozess am Landesgericht Eisenstadt wie ein Strudelteig. Vor allem, weil nach dem Marathon im Frühjahr mehr als zwei Monate vergangen sind, bis das Verfahren fortgesetzt wurde. Ein peinliches Hoppla. Also musste neu aufgerollt werden und es hieß: zurück zum Start.