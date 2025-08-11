Das erwartet Fans im neuen Pizzera & Jaus Film

Seit heute ist der neue Trailer zum neuen Abenteuer von Österreichs lustigsten Musikduo zu sehen. Die Rede ist natürlich von Pizzera & Jaus, welche in der Fortsetzung vom österreichischen Erfolgsfilm „Pulled Pork“ nun auf der Suche nach einem Geheimnis sind, welches tief im Tauplitzsee vergraben ist. Fans können die Fortsetzung NEO NUGGETS – EINE PULLED PORK KOMÖDIE ab dem 16. Oktober in den Kinos erleben.
Mit Hits wie „Eine ins Leben“ oder „tuansackl“ konnte sich das Duo Pizzera & Jaus bereits in der Musikszene einen Namen schaffen. Aber seit einiger Zeit macht sich das Duo auch sehr erfolgreich in der Filmszene einen Namen. Spätestens nach Ihrem Hit „Pulled Pork“ weiß man, dass auch vor der Kamera die beiden ein Talent besitzen. Nun geht es ab dem 16. Oktober in die zweite Runde mit NEO NUGGETS – EINE PULLED PORK KOMÖDIE.
Die Suche nach dem Schatz
In der Fortsetzung des Erfolgshits wollen Flo Kienzl (Paul Pizzera) und Eddi Kovac (Otto Jaus) eigentlich ein ruhiges Leben führen – doch als Samira (Gizem Emre) plötzlich wieder auftaucht, inklusive einer Truppe schwerbewaffneter Gestalten und einem mysteriösen Schatz im Toplitzsee, bleibt den beiden keine Wahl als ihrer totgeglaubten Schwester zu helfen. Plötzlich geraten sie in ein Netz aus Geheimdiensten, Verschwörungen und dunklen Machenschaften. Ein legendärer Schatz im Toplitzsee, eine skrupellose Organisation und ihre eigene bewegte Vergangenheit zwingen die ungleichen Brüder, sich erneut zusammenzutun – doch diesmal steht weit mehr auf dem Spiel als nur ihr eigenes Leben.
Mit einem hochkarätigen Cast, darunter Benno Fürmann, Gizem Emre, Silvia Schneider und Melissa Naschenweng, verbindet NEO NUGGETS rasant inszenierte Action mit messerscharfen Dialogen und einer gehörigen Portion österreichischem Schmäh. Spektakuläre Stunts, Tauch-Szenen im legendären Toplitzsee und eine Geschichte, in der nichts ist, wie es scheint – NEO NUGGETS verspricht ab dem 16. Oktober Kinounterhaltung auf höchstem Niveau und mit viel Humor!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.