Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NEO NUGGETS

Das erwartet Fans im neuen Pizzera & Jaus Film

Kino
11.08.2025 15:45

Seit heute ist der neue Trailer zum neuen Abenteuer von Österreichs lustigsten Musikduo zu sehen. Die Rede ist natürlich von Pizzera & Jaus, welche in der Fortsetzung vom österreichischen Erfolgsfilm „Pulled Pork“ nun auf der Suche nach einem Geheimnis sind, welches tief im Tauplitzsee vergraben ist. Fans können die Fortsetzung NEO NUGGETS – EINE PULLED PORK KOMÖDIE ab dem 16. Oktober in den Kinos erleben. 

0 Kommentare

Mit Hits wie „Eine ins Leben“ oder „tuansackl“ konnte sich das Duo Pizzera & Jaus bereits in der Musikszene einen Namen schaffen. Aber seit einiger Zeit macht sich das Duo auch sehr erfolgreich in der Filmszene einen Namen. Spätestens nach Ihrem Hit „Pulled Pork“ weiß man, dass auch vor der Kamera die beiden ein Talent besitzen. Nun geht es ab dem 16. Oktober in die zweite Runde mit NEO NUGGETS – EINE PULLED PORK KOMÖDIE.

(Bild: © 2025 Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein)
(Bild: © 2025 Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein)
(Bild: © 2025 Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein)

Die Suche nach dem Schatz
In der Fortsetzung des Erfolgshits wollen Flo Kienzl (Paul Pizzera) und Eddi Kovac (Otto Jaus) eigentlich ein ruhiges Leben führen – doch als Samira (Gizem Emre) plötzlich wieder auftaucht, inklusive einer Truppe schwerbewaffneter Gestalten und einem mysteriösen Schatz im Toplitzsee, bleibt den beiden keine Wahl als ihrer totgeglaubten Schwester zu helfen. Plötzlich geraten sie in ein Netz aus Geheimdiensten, Verschwörungen und dunklen Machenschaften. Ein legendärer Schatz im Toplitzsee, eine skrupellose Organisation und ihre eigene bewegte Vergangenheit zwingen die ungleichen Brüder, sich erneut zusammenzutun – doch diesmal steht weit mehr auf dem Spiel als nur ihr eigenes Leben.

(Bild: © 2025 Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein)

Mit einem hochkarätigen Cast, darunter Benno Fürmann, Gizem Emre, Silvia Schneider und Melissa Naschenweng, verbindet NEO NUGGETS rasant inszenierte Action mit messerscharfen Dialogen und einer gehörigen Portion österreichischem Schmäh. Spektakuläre Stunts, Tauch-Szenen im legendären Toplitzsee und eine Geschichte, in der nichts ist, wie es scheint – NEO NUGGETS verspricht ab dem 16. Oktober Kinounterhaltung auf höchstem Niveau und mit viel Humor! 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Co-Stars im Interview
Davon waren sie von Lindsay Lohan beeindruckt
Kino & Streaming
Lindsay Lohan Comeback & Wednesday ist zurück
Kino-Kracher der Woche
Brolin in Bestform & Helge Schneider spielt Clown
Mit Lohan im Interview
Jamie Lee Curtis zur „Krone“: „Galt nie als schön“
Kino & Streaming
Nielson schießt scharf & Dave Franco liebt zart
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
205.824 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.662 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
147.595 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1064 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1008 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Kino
NEO NUGGETS
Das erwartet Fans im neuen Pizzera & Jaus Film
Co-Stars im Interview
Davon waren sie von Lindsay Lohan beeindruckt
Kino-Kracher der Woche
Brolin in Bestform & Helge Schneider spielt Clown
Mitmachen & gewinnen
Tickets für den Horror-Schocker „Bring her back“
Ab dem 14.8 im Kino
Filmpaket zu „Die Farben der Zeit“ sichern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf