„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet wiederum, dass bei dem Treffen Entscheidungen über sein Land hinweg getroffen werden könnten. Er werde keinen Gebietstausch, wie von Trump vorgeschlagen, akzeptieren. „Wir verstehen die Absicht der Russen, Amerika zu täuschen – das werden wir nicht zulassen“, sagte Selenskyj am Sonntag. Putin wolle „alle manipulieren, mit denen er in Kontakt kommt“. „Alle sehen, dass Russland keinen einzigen konkreten Schritt in Richtung Frieden unternimmt, keinen einzigen Schritt zu Lande oder in der Luft, der Leben retten könnte.“