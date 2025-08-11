Spanien trennt sich von Teamchefin Tome

Nur wenige Wochen nach der Fußball-Europameisterschaft der Frauen hat sich der spanische Fußballverband von Teamchefin Montserrat Tomé getrennt.
Der mit 31. August auslaufende Vertrag werde nicht verlängert, teilte der Verband nach einer Vorstandssitzung am Montag mit. Nachfolgerin wird die bisherige U23-Nationaltrainerin Sonia Bermúdez. Tomé führte Spanien zuletzt bei der EM in der Schweiz bis ins Finale. Dort unterlag „La Roja“ jedoch England im Elfmeterschießen.
Den WM-Triumph 2023 in Australien hatte Tomé noch als Assistentin des umstrittenen und danach entlassenen Jorge Vilda erlebt. Anschließend wurde sie Cheftrainerin, verpasste aber eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Frankreich, als die Spanierinnen im Bronze-Spiel dem deutschen Team unterlagen. Im vergangenen Jahr triumphierte Spanien unter Tomé in der Nations League.
Schon während der EM hatte es aufgrund des auslaufenden Vertrags Spekulationen um die Zukunft von Tomé gegeben. Die EM-Finalniederlage gegen England dürfte der 43-Jährigen dann den Job gekostet haben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.