Spanien trennt sich von Teamchefin Tome

Den WM-Triumph 2023 in Australien hatte Tomé noch als Assistentin des umstrittenen und danach entlassenen Jorge Vilda erlebt. Anschließend wurde sie Cheftrainerin, verpasste aber eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Frankreich, als die Spanierinnen im Bronze-Spiel dem deutschen Team unterlagen. Im vergangenen Jahr triumphierte Spanien unter Tomé in der Nations League.