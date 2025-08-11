Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachfolgerin schon da

Spanien trennt sich von Teamchefin Tome

Frauenfußball
11.08.2025 16:31
Montserrat Tomé
Montserrat Tomé(Bild: AFP/APA/MIGUEL RIOPA)

Nur wenige Wochen nach der Fußball-Europameisterschaft der Frauen hat sich der spanische Fußballverband von Teamchefin Montserrat Tomé getrennt. 

0 Kommentare

Der mit 31. August auslaufende Vertrag werde nicht verlängert, teilte der Verband nach einer Vorstandssitzung am Montag mit. Nachfolgerin wird die bisherige U23-Nationaltrainerin Sonia Bermúdez. Tomé führte Spanien zuletzt bei der EM in der Schweiz bis ins Finale. Dort unterlag „La Roja“ jedoch England im Elfmeterschießen.

Den WM-Triumph 2023 in Australien hatte Tomé noch als Assistentin des umstrittenen und danach entlassenen Jorge Vilda erlebt. Anschließend wurde sie Cheftrainerin, verpasste aber eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Frankreich, als die Spanierinnen im Bronze-Spiel dem deutschen Team unterlagen. Im vergangenen Jahr triumphierte Spanien unter Tomé in der Nations League.

Schon während der EM hatte es aufgrund des auslaufenden Vertrags Spekulationen um die Zukunft von Tomé gegeben. Die EM-Finalniederlage gegen England dürfte der 43-Jährigen dann den Job gekostet haben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
205.824 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.662 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
147.595 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1064 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1008 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Frauenfußball
Wegen Mega-Start
Seekirchen-Obmann fürchtet Trainer-Angebote
Krone Plus Logo
Nach Hitzekollaps
Treibacher fordert: „Bitte spätere Anstoßzeiten!“
2:0 gegen Lauterach
Altach Juniors holten zweiten Derby-Sieg in Serie
Krone Plus Logo
Kärntner Fußball
Beinbruch bei Comeback und Hitzekollaps in Kabine
Regionalliga West
Wacker Innsbruck ist die Nummer 1 in der Stadt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf