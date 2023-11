Unfruchtbarkeit trifft immer mehr Männer

Jedes vierte Paar mit Kinderwunsch in Österreich hat Schwierigkeiten schwanger zu werden. Ein Viertel aller Männer hat dennoch noch nie über die eigene Fruchtbarkeit nachgedacht. Tatsächlich steht es aber um diese nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Schon ab 40 Jahren sinkt sie. Schuld daran ist auch die Klimakrise - und das Handy in der Hosentasche.