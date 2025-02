Mangel an Grün: Wie bringen Sie Natur nach Wien?

Schon diese Woche war es viel zu mild für die Jahreszeit. Die Einschätzungen zu mitunter frühlingshaften Temperaturen im tiefsten Winter reichen von Klimahysterie bis Sonnenanbetung. In unserer Serie diese Woche haben wir alle Aspekte aufgezählt: Von der „Raus aus Gas“-Strategie der Stadt Wien bis zum Hitzesommer, der kommen wird wie das Amen im Gebet. Zu viele Wiener liegen nachts in ihren Betten wach und bekommen in den aufgeheizten Backofenwohnungen kein Auge zu. Wir haben mit einem Klimaforscher gesprochen, der noch striktere Maßnahmen gegen die Krise fordert (CO2-Steuer anheben) und mit einem Winzer, der Spezialreben anbaut, die selbst in sengender Hitze überleben.