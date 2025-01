Zeugnistag: Wie benoten Sie sich selbst?

„Ich habe die Wiener Volkspartei in einer fordernden Zeit übernommen

ÖVP-Chef Karl Mahrer: „Ich habe die Wiener Volkspartei in einer fordernden Zeit übernommen – es ist gelungen, die Partei zu einen und als einzige bürgerliche Alternative in Wien gut zu positionieren. Ich bin seit Tag 1 in meiner Funktion unterwegs, habe Tausende Gespräche mit den Wienerinnen und Wienern geführt und lebe das Motto meiner Partei vor: Hinschauen statt wegschauen, Probleme klar benennen und Lösungen anbieten. Hier haben wir bereits in der Opposition einiges angeschoben, was Wien besser gemacht hat. Ich gebe mir die Schulnote 2 – der 1er wird es dann, wenn es uns gelingt, nach der Wien-Wahl als bürgerlich-konservatives Korrektiv in der Regierung Verantwortung zu übernehmen und die Abwärtsspirale aus Integrationsversagen, Verwahrlosung und Kriminalität zu stoppen.“