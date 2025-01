Extremwetter-Schäden in Wien kosten schon Unsummen

Stadt rüstet an allen Ecken und Enden nach

Wien ist allerdings – man denke an das Hochwasser im Herbst – vergleichsweise immer noch eine Insel der Seligen. Das liegt weniger an Glück als vielmehr an Vorsorgemaßnahmen, auch und gerade abseits von großen Projekten wie dem Wiental-Kanal, der vor Überflutungen im Wiener Stadtgebiet schützen soll. Die Feuerwehr nützt etwa zum Motorsägen-Training inzwischen ein eigenes Gerät, mit dem Verspannungen von umgestürzten Bäumen simuliert werden.