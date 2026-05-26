Trotz Hitze bleiben Familienbäder vormittags zu

Wer in Wien ins Freibad will, zahlt seit Jahresbeginn 2026 im Schnitt 6,37 Prozent mehr. Doch wer dafür zumindest gleich viel geboten hofft, wird enttäuscht: Ausgerechnet die Familienbäder haben die Öffnungszeiten eingeschränkt. Im Mai und Juni macht das Bädertor nun erst um 13 Uhr auf – drei Stunden später als bisher. Besonders betroffen ist das Familienbad Reinlgasse im 14. Bezirk, das direkt an der Grenze zum 15. Bezirk liegt und von Familien und Kindern aus beiden Bezirken intensiv genutzt wird. Für viele Wiener gehören Familienbäder längst zum Sommeralltag: Sie sind Orte der Begegnung und der sozialen Teilhabe – gerade für Kinder ein niederschwelliger Zugang zu Sport und gemeinsamer Freizeit im Wohnumfeld. Genau das steht nun auf dem Spiel.