Trotz Hitze bleiben Familienbäder vormittags zu

Preiserhöhung und kürzere Öffnungszeiten in Familienbädern: Die ÖVP läuft Sturm. Doch 2026 bringen Wiens Bäder auch echte Neuerungen.
Wer in Wien ins Freibad will, zahlt seit Jahresbeginn 2026 im Schnitt 6,37 Prozent mehr. Doch wer dafür zumindest gleich viel geboten hofft, wird enttäuscht: Ausgerechnet die Familienbäder haben die Öffnungszeiten eingeschränkt. Im Mai und Juni macht das Bädertor nun erst um 13 Uhr auf – drei Stunden später als bisher. Besonders betroffen ist das Familienbad Reinlgasse im 14. Bezirk, das direkt an der Grenze zum 15. Bezirk liegt und von Familien und Kindern aus beiden Bezirken intensiv genutzt wird. Für viele Wiener gehören Familienbäder längst zum Sommeralltag: Sie sind Orte der Begegnung und der sozialen Teilhabe – gerade für Kinder ein niederschwelliger Zugang zu Sport und gemeinsamer Freizeit im Wohnumfeld. Genau das steht nun auf dem Spiel.
Protest aus Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus
Die Volkspartei Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus hat in den jeweiligen Bezirksvertretungen Anträge auf Rücknahme der Kürzungen eingebracht. „Es kann nicht sein, dass die Menschen in unserem Bezirk deutlich mehr für den Eintritt in städtische Bäder bezahlen müssen und gleichzeitig weniger Leistung bekommen. Das ist weder fair noch nachvollziehbar“, empört sich ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Eisenbock. Sein Amtskollege aus Rudolfsheim-Fünfhaus, Felix Ofner, sekundiert: „Preiserhöhungen auf der einen Seite und Leistungskürzungen auf der anderen Seite passen nicht zusammen.“ Beide fordern die Stadt zu einem raschen Kurswechsel auf.
Gänsehäufel und Alte Donau setzen Zeichen
Doch 2026 bringt auch Erfreuliches aus Wiens Freibädern: Im Gänsehäufel geht noch im Juni ein elektronischer Check-in für Inhaber von Dauer- oder Onlinekarten in Betrieb – kürzere Schlangen, schnellerer Einlass. Und ebenfalls ab Juni testen die Wiener Bäder erstmals verlängerte Abendöffnungszeiten: Im Strandbad Alte Donau ist von 20. Juni bis 2. August bei Schönwetter erst um 20.30 Uhr Badeschluss. Für Berufstätige, die tagsüber keine Zeit finden, könnte das ein echter Gewinn sein. Verläuft der Versuch erfolgreich, sollen die ausgeweiteten Öffnungszeiten auch in anderen Bädern der Stadt Einzug halten.
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