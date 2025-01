So steht es um den Klimaschutz in Wien

1. Versiegelung: Ob auf der Donauplatte (Bild), in der Seestadt oder anderorts fehlen Bäume und Schatten. 2. Der Park der Artenvielfalt ist einer von vielen Projekte, um die Stadt mehr zu begrünen. 3. Feinstaub: Die Luftqualität hat sich über die Jahre verbessert und bis auf wenige Feinstaubtage sehr gut. 4. Seltenheit: Die Tage, an denen es in Wien schneit sind deutlich zurückgegangen. 5. Trockenheit: Die vielen, langen Trockenperioden machen nicht nur der Lobau zu schaffen.

(Bild: Krone KREATIV/Grüne Wien/Heidi Sequenz, Stadt Wien/Christian Fürthner, Brenek Malena (2), Kracher Kreativ)