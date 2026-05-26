„Tropen-Glocke“ hat Wien über Wochen fest im Griff

Kaum Entspannung bis Anfang Juli

Laut Langzeitprognose fällt der Sommer deutlich zu warm aus. Das Muster ist bekannt — Hitzephasen, unterbrochen von heftigen Gewittern, dann wieder drückende Schwüle.

Die ärgste Hitze der jetzigen Welle sollte laut dem Europäischen Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF) Anfang Juni überstanden sein. Mitte Juni könnte allerdings ein Hitze-Herd zurückkehren, der sich aber nur auf den Osten der Stadt beschränken könnte.

Laue Temperaturen darf man abseits davon dennoch nicht erwarten: Bis Anfang Juli – weiter reichen die Prognosen vorerst noch nicht – sollen die Tageshöchstwerte bis zu drei Grad über dem Durchschnitt liegen: heißt 29 Grad.