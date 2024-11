Tourismusbranche fehlen rund 2000 Mitarbeiter

Die Wintersaison rückt näher und Tirols Tourismusverantwortliche zeigen sich besorgt wegen des akuten Mitarbeitermangels. Aktuell gibt es etwa 2000 offene Stellen. Bei einem Treffen am Mittwoch richteten die Touristiker einen Appell an die künftige Bundesregierung, die Kontingentregelung entweder ganz abzuschaffen oder so anzupassen, dass ausreichend Arbeitskräfte für die Branche verfügbar sind.