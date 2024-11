Tirols Tourismusverbände schrauben an der Kurtaxe

Kritik am Land und an der Verdoppelung in Innsbruck

In Innsbruck wird die Kurtaxe ab Mai 2025 von zwei auf drei Euro erhöht und ein Jahr später im Mai 2026 auf vier Euro. Das wurde am Dienstag nach einer kurzen Diskussion bei der TVB-Vollversammlung in Igls doch deutlicher als erwartet beschlossen. 153 stimmberechtigte Personen waren dafür, 73 dagegen.